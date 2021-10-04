Биробиджан, 4 октября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. За сутки в Еврейской АО заразились COVID-19 33 человека, ковидный госпиталь региона заполнен на 76,1%. За выходные от коронавируса скончались три жителя региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 октября в оперативном штабе ЕАО по коронавирусу.

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Общее число заболевших в регионе — 8080, погибших — 377. В данный момент с инфекцией борются 916 человек, 200 из них госпитализированы. Пневмония из-за вируса возникла у 266 человек, в том числе у 14 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, исполняющий обязанности главного врача областной больницы Еврейской автономии Александр Ермошин призвал жителей региона вакцинироваться от гриппа и COVID-19. Он уверен, что эти прививки могут спасти людям жизнь.