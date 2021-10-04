Челябинск, 4 октября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Глава челябинского отделения ПФР Виктор Чернобровин останется под домашним арестом. Прокуратура не смогла вернуть его в СИЗО.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Суд

4 октября областной суд рассмотрел апелляцию на решение Тракторозаводского райсуда Челябинска о его переводе под домашний арест. Оснований для удовлетворения прокурорской жалобы найдено не было. Таким образом, решение вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, Чернобровин был задержан и арестован в июле. Ему вменяют коррупционное преступление.