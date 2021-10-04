Красногорск, 4 октября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Главы муниципалитетов в Подмосковье должны поддерживать наиболее успешные школы на вверенной им территории. Об этом 4 октября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Глава Подмосковья напомнил, что 11 средних общеобразовательных учреждений региона вошли в список топ-100 школ России и призвал не останавливаться на достигнутом показателе.

«Радует то, что 11 наших школ вошли в топ-100, но отрыв от первого места составляет порядка 20 школ. Поэтому мы ждем результата. Коллективы, которые стараются, должны получать поддержку наших глав (округов — прим. ИА REGNUM). Каждый глава должен сопровождать флагманские школы, а обмен опытом, лучшими практиками позволял школах совершенствоваться, а детям получать более качественное образование», — заявил Воробьев.