Калуга, 4 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 124 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 4 октября. Днём ранее, 3 октября, в регионе было зарегистрировано 129 случаев.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 48 704 человек, 46 051 человек выздоровел.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 729 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией