В Омской области выявили уже почти 86 тысяч носителей коронавируса
Омск, 4 октября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 366 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 октября в оперштабе региона.
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За весь период пандемии в Омской области коронавирус выявили у 85 927 человек. Общее число выздоровевших в регионе — 66 487 человек, в том числе за последние сутки коронавирус победили 153 омича.
Напомним, 3 октября в Омской области было подтверждено 365 случаев заражения, выздоровел 461 человек.