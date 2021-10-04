Ереван, 4 октября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Армении следует добиваться смены власти, причём делать это «всеми доступными инструментами». Об этом 4 октября в ходе пресс-конференции заявил бывший армянский лидер Роберт Кочарян.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Он добавил, что возглавляемый им оппозиционный парламентский блок «Армения» также намерен начать уличные акции протеста для смены власти в государстве.

«Будем бороться, и да, также начнём уличную борьбу, но всё должно созреть. Мы должны работать с народом по всей Армении», — подчеркнул политик.

Он указал на необходимость «попытаться убедить народ», так как начать уличную борьбу без его активного участия нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, после поражения в 40-дневной карабахской войне в 2020 году в Армении разразился политический кризис. Оппозиционные силы возложили ответственность за поражение на Никола Пашиняна и потребовали его отставки. Однако Пашинян отказался уходить, что спровоцировало акции протеста. В итоге политическим силам в Армении удалось договориться о проведении новых парламентских выборов.

По итогам выборов, которые состоялись 20 июня, партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу. За политическое объединение проголосовали 53,92% избирателей, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна «Армения» набрал 21,04%.

Сформированный вокруг Республиканской партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна и партии «Отечество» бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна блок «Честь имею» заручился поддержкой 5,23% избирателей.