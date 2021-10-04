Горно-Алтайск, 4 октября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Республике Алтай по состоянию к 3 октября завершили вакцинацию против коронавируса более 62,2 тыс. человек 74,2% от плановых показателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Сайт правительства Республики Алтай altai-republic.ru Вакцинация в Республике Алтай

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Всего к настоящему времени в республику поступило почти 108,5 тыс. доз вакцины четырех видов: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Ожидаются также поставки вакцины «Спутник Лайт» в 2,8 тыс. доз и вакцины «Спутник V» 5,4 тыс. доз.

Напомним, за прошедшие сутки в регионе выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 21 718.