Пенза, 4 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Пензенской области за истекшие сутки коронавирус выявили у 255 жителей. По информации общероссийского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 4 октября в регионе всего зарегистрировали 71 599 случаев заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели 57 879 жителей, в том числе за сутки — 62 человека. Скончались за время пандемии 2798 ковид-пациентов, из них 20 — за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области за минувшую неделю (27 сентября — 3 октября) умерли 157 человек. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония.

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