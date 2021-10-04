Красногорск, 4 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Жители Подмосковья позитивно отреагировали на возможность льготного проезда на коммерческом транспорте. Об этом 4 октября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Donland.ru В автобусе

«Мы видим огромную позитивную реакцию на возможность наших льготных категорий граждан пользоваться льготами на коммерческих маршрутах», — сказал глава Подмосковья.

Раньше жители вынуждены были ждать автобусы Мострансавто, чтобы воспользоваться положенными им льготами на проезд.

«Сегодня в ряде муниципалитетов эксперимент показывает, насколько эффективно и удобно пользоваться этим льготным проездом. Дальше мы будем продолжать в порядке эксперимента, мы ввели возможность получать льготы в пяти округах. Понятно, что это затраты областного бюджета, но они того стоят, потому что люди получают возможность комфортного перемещения», — заявил Воробьев.