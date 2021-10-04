Воробьев оценил реакцию жителей на льготный проезд в Подмосковье
Красногорск, 4 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Жители Подмосковья позитивно отреагировали на возможность льготного проезда на коммерческом транспорте. Об этом 4 октября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Мы видим огромную позитивную реакцию на возможность наших льготных категорий граждан пользоваться льготами на коммерческих маршрутах», — сказал глава Подмосковья.
Раньше жители вынуждены были ждать автобусы Мострансавто, чтобы воспользоваться положенными им льготами на проезд.
«Сегодня в ряде муниципалитетов эксперимент показывает, насколько эффективно и удобно пользоваться этим льготным проездом. Дальше мы будем продолжать в порядке эксперимента, мы ввели возможность получать льготы в пяти округах. Понятно, что это затраты областного бюджета, но они того стоят, потому что люди получают возможность комфортного перемещения», — заявил Воробьев.