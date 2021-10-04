Москва, 4 октября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Румынская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Симона Халеп сыграет на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в Москве. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба соревнований.

Rob Keating. robiciatennis.com Симона Халеп

«Я очень жду возможности сыграть в Москве. Хочу закончить сезон на высоком уровне», — сказала Халеп.

В настоящее время 30-летняя Халеп занимает 17-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она является двукратной победительницей турниров Большого шлема. На Кубке Кремля она побеждала в 2013 году.

Кубок Кремля — 2021 состоится в Москве с 16 по 24 октября.