Минск, 4 октября 2021, 12:20 — REGNUM Объединение экономических потенциалов Белоруссии и России станет хорошим ответом на западные санкции. Об этом 4 октября заявил спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко.
По его словам, недавние договоренности лидеров двух стран вплотную приблизили стороны к главной цели «длительных переговоров — созданию равных условий для субъектов хозяйствования».
Белорусские «парламентарии должны активно подключиться к выполнению этой миссии», подытожил он.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1 октября поручил своему помощнику Игорю Артемьеву подключиться к работе по реализации программ Союзного государства.
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