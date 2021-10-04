Минск, 4 октября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Объединение экономических потенциалов Белоруссии и России станет хорошим ответом на западные санкции. Об этом 4 октября заявил спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко.

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По его словам, недавние договоренности лидеров двух стран вплотную приблизили стороны к главной цели «длительных переговоров — созданию равных условий для субъектов хозяйствования».

«Объединение экономических потенциалов Беларуси и России станет хорошим ответом на санкционное давление Запада», — сказал Андрейченко на открытии шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Белоруссии.

Белорусские «парламентарии должны активно подключиться к выполнению этой миссии», подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1 октября поручил своему помощнику Игорю Артемьеву подключиться к работе по реализации программ Союзного государства.

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