Москва, 4 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Эффективность от вакцинации от COVID-19 среди подростков будет сопоставима с эффективностью вакцинации взрослого населения страны. Об этом на форуме «Биотехмед» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Minzdrav.gov.ru Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

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«Мы получили сейчас колоссальные объемы данных по вакцинным препаратам. Переходя непосредственно на ту часть детского населения, подростков, мы понимаем, что метаболизм и эффект от этого препарата будет сопоставим», — сказал Мурашко.

На сегодняшний день в России разрешена вакцинация от COVID-19 лицам от 18 лет.