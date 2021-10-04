Мурашко рассказал об эффекте от вакцинации подростков от COVID-19
Москва, 4 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Эффективность от вакцинации от COVID-19 среди подростков будет сопоставима с эффективностью вакцинации взрослого населения страны. Об этом на форуме «Биотехмед» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Minzdrav.gov.ru
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
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«Мы получили сейчас колоссальные объемы данных по вакцинным препаратам. Переходя непосредственно на ту часть детского населения, подростков, мы понимаем, что метаболизм и эффект от этого препарата будет сопоставим», — сказал Мурашко.
На сегодняшний день в России разрешена вакцинация от COVID-19 лицам от 18 лет.