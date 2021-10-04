Новосибирск, 4 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2020 пациентов, в том числе 35 детей. Об этом сегодня, 4 октября, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В отделениях реанимации находятся 217 человек, на ИВЛ — 24 пациента», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в Новосибирской области сделано 2 544 669 тестов на коронавирус.