Геленджик, Краснодарский край, 4 октября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Вакцина от коронавируса «Спутник V» примерно столь же эффективна для защиты подростков, как и для взрослых. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил 4 октября на форуме «Биотехмед» в Краснодарском крае.

Minzdrav.gov.ru Вакцина «Спутник V»

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По словам министра, получены колоссальные объёмы данных по вакцинным препаратам.

«Переходя непосредственно на ту часть детского населения, подростков, мы понимаем, что метаболизм и эффект от этого препарата будет сопоставим», — сказал Мурашко.

Как сообщало ИА REGNUM, клинические исследования вакцины «Спутник V» среди подростков 12−17 лет начались в Москве 5 июня. В сентябре Минздрав получил документы на регистрацию этого препарата для подростков.

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