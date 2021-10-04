Триполи, 4 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. 43 деловые встречи состоялись между представителями греческих и ливийских компаний в первый день греческой бизнес-миссии в столице Ливии Триполи, во главе с заместителем министра иностранных дел Греции Костасом Фрагояннисом. Об этом сообщает AMNA 4 октября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливия

Встречи состоялись после окончания бизнес-форума Греция — Ливия 3 октября. В ходе форума был подписан меморандум о взаимопонимании между Греческим предприятием и Ливийским инвестиционным управлением.

Греческие компании, играющие ведущую роль в строительстве, энергетике, транспорте, здравоохранении и связи, открыли каналы связи с ливийскими компаниями и представили свою продукцию. Компании, которые в недавнем прошлом имели сильное присутствие в Ливии, готовы и желают вернуться, принять активное участие в проектах реконструкции в Ливии, а также изучить новые перспективы своей деятельности в широком спектре секторов, в то же время начав двустороннее экономическое и торговое сотрудничество.