Иркутск, 4 октября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Более 400 человек пришлось эвакуировать сегодня, 4 октября, из школы №20 в Иркутске после того, как ученик 8 класса распылил в коридоре газовый баллончик. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), сообщает территориальное СУ СК РФ.

Björn Hansson Газовый баллончик

По данным следствия, в результате произошедшего медицинская помощь понадобилась двоим ученикам пятого класса, после осмотра они отпущены домой. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции и следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнее время это уже второй подобный случай. Так, 24 сентября инцидент произошёл в школе села Хомутово.

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