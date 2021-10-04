Москва, 4 октября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Москве выявлено 4 410 новых случаев заражения коронавирусом, при этом из ранее заболевших после лечения выздоровели 1956 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 4 октября в оперштабе Москвы.

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За прошедшие выходные произошел скачкообразный рост заражений. Происходящее эксперты связывают с сезонной волной заболеваемости. Однако в целом они не дают значимых оценок развития ситуации в дальнейшем.

В частности, главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко считает, что спрогнозировать динамику заболеваемости невозможно.