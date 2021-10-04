Дзун-Хемчикский район, Тыва, 4 октября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Туве вынесли приговор жителю Дзун-Хемчикского района, обвиняемого в изнасиловании пожилой женщины. Последняя от полученных повреждений скончалась, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Инвалидная коляска

По данным следствия, 15 апреля подсудимый распивал спиртное в компании родственницы и её гостей, в том числе 63-летней потерпевшей, которая являлась инвалидом 3 группы. В какой-то момент мужчина вывел её в огород, где совершил преступление. Женщина умерла позже в больнице.

Как сообщает «МК в Туве», обвиняемого признали виновным по статьям «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера, повлекшего по неосторожности смерть человека» и приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.