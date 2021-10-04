Рим, 4 октября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В сентябре 2021 года на итальянском авторынке продажи электрокаров выросли на 107,2%, а реализация автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, наоборот, сократилась. Такие данные приводятся в отчёте Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA).

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Так, по итогам сентября 2021 года на итальянском авторынке было продано 106 345 новых автомобилей, что на 32,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

В целом с начала 2021 года по сентябрь включительно в Италии было продано 1 176 520 новых машин — на 20,9% больше по сравнению с девятью месяцами прошлого года и на 20,2% меньше, чем за тот же период 2019 года.

Падение продаж в Италии в ANFIA связывают с дефицитом электронных компонентов, необходимых для производства автомобилей.

На итальянском авторынке выросли продажи электрокаров на 107,2%, до 8 497 экземпляров. При этом реализация автомобилей с дизельным агрегатом снизилась на 48,6%, до 20 320 единиц, а с бензиновым двигателем — на 48,6%, до 26 591 единицы.

Напомним, продажи Tesla в третьем квартале 2021 года выросли на 72% по сравнению с третьим кварталом 2020 года.

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