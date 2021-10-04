Уфа, 4 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Остановить занятия в железнодорожном техникуме Уфы в связи с отсутствием отопления в этом учебном заведении предложил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По словам исполняющего обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства региона Алана Марзаева, в Башкирии к отоплению до сих пор не подключены четыре социальных объекта: в Уфе общежитие железнодорожного техникума, сам техникум и центр профподготовки, а также детский сад в Салаватском районе.

Отмечается, что причинами отключений явилось повреждение теплотрасс. При этом завершить ремонтные работы планируется с 5 по 8 октября.

«Студенты обеспечены обогревателями, дети распределены по другим детским садам», — отметил Марзаев.

В связи с этим глава Башкирии Радий Хабиров поручил чиновникам прояснить ситуацию с общежитием.

«Если они там в шубах ходят, тогда остановите занятия и отправьте детей домой», — заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии обнародовали результаты проверок готовности объектов ЖКХ к зиме.