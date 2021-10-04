Луганск, , 12:15 — REGNUM Силовики Украины ведут размещение вооружения и техники в жилых районах населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, которые находятся под контролем Киева. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», — сказал представитель народной милиции ЛНР.

Также он уточнил, что представители 24-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) разместили две бронированные разведывательно-дозорные машины на территории жилого дома в городе Попасная, находящегося под контролем Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября представители ВСУ обстреляли из 82-мм минометов село Березовское в Луганской Народной Республике (ЛНР).