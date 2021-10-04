Москва, 4 октября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В 2022 году ключевая ставка Банка России в отдельные моменты может превысить 7%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил эксперт Института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов.

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«По итогам 2022 года инфляция может оказаться как немного выше 4%, так и ниже 4% в случае резкого ухудшения потребительских настроений и быстрого улучшения ситуации с ценами производителей во всём мире, — сказал Сафонов. — Что касается ключевой ставки, то она будет зависеть от фактической динамики инфляции и инфляционных ожиданий в IV квартале 2021 года и начале 2022 года. В отдельных промежутках времени ключевая ставка может превысить 7%, если это потребуется для приведения инфляции к 4% во второй половине года, однако в среднем за год она, скорее всего, останется в указанном диапазоне 6−7%».

По его словам, в случае успешного возврата инфляции к таргету Банка России и отсутствия новых шоков для экономической активности необходимость в дальнейшем проведении жёсткой или стимулирующей ДКП отпадёт.

«Поэтому ключевая ставка вернётся к своему долгосрочному нейтральному диапазону 5−6% в номинальном выражении», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что инфляция в РФ будет понижаться, если не случится внешних шоков.