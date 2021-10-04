Москва, 4 октября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Ещё 883 жителя России умерли от коронавирусной инфекции, сообщает 4 октября федеральный оперативный штаб по борьбе с ковидом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это на семь человек меньше максимума, зафиксированного накануне. 3 октября от коронавирусной инфекции в стране умерли 890 человек. С начала распространения вируса ковид унёс жизни 210 801 жителя России, уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Российской Федерации число выявленных заражений коронавирусом увеличилось на 25 781 и достигло 7 612 317 случаев.