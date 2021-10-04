Ханты-Мансийск, 4 октября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Югре заготовщика шишек обвиняют на краже 20 мешков кедровых орехов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Дмитрий Шипуля Кедровые шишки

Индивидуальный предприниматель обратился в полицию с заявлением о краже крупной партии кедровых орехов. В ходе розыска было установлено, что житель Ханты-Мансийска 1991 года рождения привёз в пункт приёма дикоросов, расположенный на территории одной из производственных баз, 20 мешков с кедровыми орехами. Получив за них деньги, мужчина вернулся и похитил товар, чтобы перепродать по более высокой цене другому бизнесмену. Ущерб для первого приёмщика дикоросов составил 360 тыс. рублей.

По факту в отношении шишкаря было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемый в краже находится под подпиской о невыезде.