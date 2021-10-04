Челябинск, 4 октября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Челябинской области 3 октября зафиксировали сразу 27 смертельных исходов COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

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Ранее «рекордными» были 26 умерших в сутки. С начала пандемии в регионе скончались от ковида уже 3494 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Челябинской области выявили уже 99 093 носителя коронавируса. 84 тыс. выздоровели.