Париж, , 12:13 — REGNUM Министр туризма Греции Василис Кикилиас отправился 4 октября во Францию, чтобы посетить крупнейшую туристическую выставку Франции Top Resa в Париже. Об этом сообщает AMNA.

Полуостров Халкидики, Греция Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Кикилиас будет присутствовать на официальном открытии выставки, в кулуарах которой он запланировал ряд важных контактов с руководителями французского туристического рынка и представителями государственных и частных организаций из индустрии туризма.

В центре внимания Кикилиаса, в том числе на встрече с его французским коллегой Жан-Батистом Лемуаном, будет дальнейшее укрепление двусторонних отношений в области туризма и дальнейшее продвижение Греции как популярного туристического направления для жителей Франции. Уже установлены контакты для продления туристического сезона и увеличения числа посетителей менее популярных направлений, с этой целью министр туризма также встретится с высшими руководителями авиакомпаний Air France и Transavia и с генеральным директором ATOUT France — официального национального агентства по развитию туризма и продвижению Франции как туристического направления, которое определяет ее национальную стратегию в области туризма.

Статистика 2021 года о туристическом потоке из Франции в Греции очень обнадеживает Афины: Греция оказалась лидирующим зарубежным направлением для жителей Франции в июне и июле. Фактически, в июле число французских туристов, посетивших нашу страну, резко возросло, что является примечательным фактом, поскольку впервые иностранное направление превзошло внутренний туризм во Франции.