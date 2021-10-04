Архангельск, 4 октября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Северодвинске пенсионер разбился насмерть, выпав из окна. По данному факту проводится проверка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Архангельской области и НАО.

Открытое окно

«По предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил окна в своей квартире, сел на подоконник и упал с высоты 5 этажа. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Со слов пары, снимающей у погибшего комнату, в последние дни мужчина злоупотреблял спиртными напитками, вел себя неадекватно и незадолго до происшествия искал ключ, на который якобы была закрыта квартира», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Екатеринбурга девушка выпала с десятого этажа и осталась жива.