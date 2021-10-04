Рыбинск, Ярославская область, 4 октября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области жильцы многоквартирного дома остались без отопления после закрытия частной фирмы. Возвращать тепло в квартиры теперь пытается прокуратура. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Рыбинский городской суд.

ИА REGNUM Батарея

Дом отапливался котельной, принадлежащей ООО «Мясопродукт». В 2021 году фирма дважды уведомила администрацию города и главного поставщика тепла в Рыбинске — ООО «Рыбинская генерация» — о том, что предприятие приостанавливает свою деятельность, а значит прекращает работать котельная. Отопительный сезон в Рыбинске стартовал 14 сентября, однако жители этого дома остались без тепла.

Иск к администрации города и закрывшейся фирме подала городская прокуратура. Она потребовала возобновить работу котельной, а на администрацию возложить обязанность обеспечить теплоснабжение в доме. Способ организации прокурор предложил администрации выбрать самостоятельно.

Представители администрации иск не признали, пояснив, что работу котельной восстановить нельзя.

«Возобновить работу котельной администрация округа не может, так как в штате нет таких специалистов. В настоящее время ООО «Рыбинская генерация» не готово принимать котельную в аренду. МУП городского округа город Рыбинск «Теплоэнерго» специалистов для работы в котельной в штате не имеет, все имущество по концессионному соглашению предприятие передало ООО «Рыбинская генерация», в настоящее время существует только для завершения расчетов и должно быть ликвидировано», — пояснила представитель ответчика на суде.

Также было отмечено и то, что жителям предложили установить газовые котлы за их счёт. Часть собственников на общем собрании проголосовала против. Они полагали, что котельную в аренду должна взять «Рыбинская генерация».

Не признал иск и рыбинский департамент ЖКХ, утверждавший, что ООО «Мясопродукт» не предоставило в администрацию документы о согласовании вывода источника тепловой энергии. Но это утверждение оспорили сами представители закрывшейся фирмы.

«Объяснили, что ООО «Мясопродукт» с 2015 года неоднократно обращалось в администрацию округа с заявлениями о приостановлении работы котельной. В декабре 2020 года между учредителями произошел конфликт, Общество прекратило деятельность, генеральный директор уволен. До конца отопительного периода Общество продолжало поставлять отопление и горячее водоснабжение в многоквартирный дом. 1 апреля 2021 года ООО «Мясопродукт» направило письмо в администрацию округа о прекращении подачи тепловой энергии в многоквартирный дом по окончании отопительного сезона. Результата обращение не имело», — уточнили сложившуюся ситуацию представители закрывшейся фирмы.

Также они указали и на тот факт, что фирма больше не существует. Котельная исправна, хотя рассчитана на дом и производственные помещения, а поэтому отапливать только квартиры она не сможет.

«В Общество приходило письмо от МУП «Теплоэнерго» с предложениями по котельной, они, представители, согласились на все условия. Бывшие операторы котельной согласились на трудоустройство в МУП «Теплоэнерго». Работники МУП «Теплоэнерго» осмотрели котельную, но в дальнейшем договор не был заключен», — заявил ответчик.

В ответ «Теплоэнерго» дали разъяснения о том, что предприятие не может использовать такие объекты, поскольку деятельность передана «Рыбинской генерации». Средств на возобновление лицензии и фирмы нет.

По итогу разбирательства суд обязал администрацию и закрывшееся ООО возобновить работу котельной сроком на один год.

«Так как по решению суда работа котельной возобновлена на 1 год, то по истечении этого срока администрация городского округа город Рыбинск обеспечить теплоснабжение многоквартирного дома либо за счет данной котельной, либо за счет иного альтернативного источника энергии», — решил суд.

Решение обращено к немедленному исполнению в части возврата тепла в дом. «Мясопродукт» также обязан предоставить документы о согласовании вывода котельной из эксплуатации.