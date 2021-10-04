В Ярославской области никто не хочет отапливать многоквартирный дом
Рыбинск, Ярославская область, 4 октября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области жильцы многоквартирного дома остались без отопления после закрытия частной фирмы. Возвращать тепло в квартиры теперь пытается прокуратура. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Рыбинский городской суд.
Дом отапливался котельной, принадлежащей ООО «Мясопродукт». В 2021 году фирма дважды уведомила администрацию города и главного поставщика тепла в Рыбинске — ООО «Рыбинская генерация» — о том, что предприятие приостанавливает свою деятельность, а значит прекращает работать котельная. Отопительный сезон в Рыбинске стартовал 14 сентября, однако жители этого дома остались без тепла.
Иск к администрации города и закрывшейся фирме подала городская прокуратура. Она потребовала возобновить работу котельной, а на администрацию возложить обязанность обеспечить теплоснабжение в доме. Способ организации прокурор предложил администрации выбрать самостоятельно.
Представители администрации иск не признали, пояснив, что работу котельной восстановить нельзя.
Также было отмечено и то, что жителям предложили установить газовые котлы за их счёт. Часть собственников на общем собрании проголосовала против. Они полагали, что котельную в аренду должна взять «Рыбинская генерация».
Не признал иск и рыбинский департамент ЖКХ, утверждавший, что ООО «Мясопродукт» не предоставило в администрацию документы о согласовании вывода источника тепловой энергии. Но это утверждение оспорили сами представители закрывшейся фирмы.
Также они указали и на тот факт, что фирма больше не существует. Котельная исправна, хотя рассчитана на дом и производственные помещения, а поэтому отапливать только квартиры она не сможет.
В ответ «Теплоэнерго» дали разъяснения о том, что предприятие не может использовать такие объекты, поскольку деятельность передана «Рыбинской генерации». Средств на возобновление лицензии и фирмы нет.
По итогу разбирательства суд обязал администрацию и закрывшееся ООО возобновить работу котельной сроком на один год.
Решение обращено к немедленному исполнению в части возврата тепла в дом. «Мясопродукт» также обязан предоставить документы о согласовании вывода котельной из эксплуатации.