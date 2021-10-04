Казань, 4 октября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Татарии за время пандемии по состоянию на 4 октября зарегистрировали 27 331 случай инфицирования коронавирусом, в том числе 70 — за прошедшие сутки. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

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Всего выздоровели 23 358 ковид-пациентов, скончались 757 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 27 пациентов, количество летальных исходов увеличилось на шесть.

Госпитализировали за прошлый день 25 человек, 45 пациентов лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 34 носителя вируса, 14 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в образовательных учреждениях Татарии утренний фильтр с начала года не прошли 9016 детей и 261 педагог, из них 359 учащихся и 33 учителя — за последние сутки.

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