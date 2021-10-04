София, 4 октября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Работы в рамках общенациональной переписи населения Болгария продлены до 10 октября из-за проблем с подсчетом анкет на местах. Об этом сообщает Болгарское телевидение.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По официальной информации, на данный момент в 18 муниципалитетах обработано менее 50% опросных листов, еще в 11 регионах, включая столицу страны Софию, соответствующую регистрацию прошли до 70% жителей. Предполагается, что, наряду с фиксацией в электронном режиме мониторинг будет продолжен в специальных статистических центрах.

Напомним, общенациональная перепись населения в Болгарии стартовала 7 сентября. Изначально она проводилась исключительно он-лайн, однако с 18 сентября к работе подключились агенты Госстата Болгарии.

Согласно результатам переписи, проводившейся 10 лет назад, в 2011 года, население Болгарии составляло 7 364 570 человек.