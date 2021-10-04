Биробиджан, 4 октября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Миграционные процессы в Еврейской АО идут не на пользу региону. Люди покидают автономию, пришло к выводу 4 октября EAOMedia.

Иван Шилов ИА REGNUM Убыль населения

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В январе-июне 2020 года миграционное снижение населения составляло 11 человек (прибыло 1817, выбыло 1828), за шесть месяцев 2021 года — 542 человека (прибыл 1571 человек, а выбыло 2113).

В Еврейской автономии также наблюдается высокая смертность. За полгода погибли 1362 человека, на 62 больше, чем за шесть месяцев в 2020 году. Всего в результате естественной убыли населения регион потерял 491 жителя — на 57 больше, чем год назад. Итого за год в ЕАО стало на 1033 жителя меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Еврейской автономии называли одной из веских причин покинуть регион состояние системы здравоохранения. В регистратуры поликлиник практически невозможно дозвониться, а враче коронавирусные больные ждут по три недели — рассказывали люди.