Пермь, 4 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Министерству обороны РФ не удалось оспорить сделку купли-продажу пермского оборонного завода — АО «39 Арсенал». Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

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По данным издания, Минобороны требовало признать недействительными торги и заключенный по их итогам договор купли-продажи в части передачи прав и обязанностей по госконтракту от 2 ноября 2011 года. В конце 2020 года оборонное предприятие стало собственностью ООО «РосАвтоЦентр».

Заявитель ссылался на то, что при исполнении контракта не допускается перемена поставщика вследствие реорганизации юридического лица. Суд же посчитал, что нормы Закона о банкротстве являются приоритетными над нормами Закона о контрактной системе. Кроме того, ООО «РосАвтоЦентр» выполнял работы по госконтрактам должника, что было прописано в документе купли-продажи. В удовлетворении требований Минобороны РФ суд отказал.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на заводе «Арсенал39» ввели процедуру банкротства. Предприятие входило в перечень стратегических и занималось ремонтом, модернизацией, сервисным обслуживанием самоходных и буксируемых артиллерийских систем крупного калибра и наземного оборудования противотанковых ракетных комплексов.