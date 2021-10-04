Иркутск, 4 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Иркутске возбуждено ещё одно уголовное дело в отношении чиновников министерства имущественных отношений Иркутской области из-за сиротских квартир.

Onf.ru Дом для сирот построили некачественно

Как сообщает 4 октября региональное СУ СК РФ, в 2020 году должностные лица министерства имущественных отношений Иркутской области приняли в собственность жилые помещения в городе Байкальске, расположенные в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Указанные жилые помещения приняты в собственность для последующей передачи по договорам социального найма детям — сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из числа детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего сотрудника министерства — начальника одного из отделов, который на протяжении 2020 года неоднократно получал взятки от физических и представителей юридических лиц на общую сумму свыше 16 млн. рублей за прием жилья по государственным контрактам по закупке жилых помещений, предназначенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На основании ходатайства органов предварительного следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Задержания производились при участии сотрудников ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области.

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