Новосибирск, 4 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 4 октября, за минувшие сутки выявили 165 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 171 случай.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 52 года, 67 лет, 74 года, 79 лет, 87 лет и женщины в возрасте 56 лет, 58 лет. 60 лет, 72 года, 73 года, 80 лет, 86 лет. Всего в регионе умерли 3033 человека», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 64 217 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 5473 детей; 50 769 пациентов полностью выздоровели (+37 за сутки).