Ташкент, 4 октября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Узбекистане возродились добрые традиции по созданию совместной кинопродукции с другими странами, только на прошедшем ташкентском кинофоруме подписано более 10 важных документов. Об этом говорится в послании участников XIII Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути» в адрес президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Участники форума отметили, что возрождение таких традиций «придаст новый импульс международному сотрудничеству в сфере кинематографии».

«Этот кинофестиваль дал возможность познакомиться представителям мировой киноиндустрии с лучшими образцами узбекского кинематографа и кинематографистами из Узбекистана», — отмечается в документе.

Подчеркивается, что в рамках праздника киноискусства было проведено около 50 различных мероприятий, встреч, круглых столов, конференций, на больших экранах Узбекистана было показано более сотни фильмов.

«Мы с нетерпением будем ждать 14-го кинофестиваля, который, мы уверены, пройдет на самом высоком уровне здесь, на благодатной земле Узбекистана! А мы, в свою очередь, порадуем зрителей Узбекистана своими новыми произведениями киноискусства и, наверняка, откроем новые талантливые имена молодых кинематографистов», — говорится в документе.