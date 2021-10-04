Санкт-Петербург, 4 октября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга VII созыва в среду, 6 октября, рассмотрит законопроект о социальных выплатах людям старшего возраста, разработанный Заксобранием предыдущего созыва. Новый глава городского парламента Александр Бельский уже высказался в поддержку этого законопроекта.

Цитата из м/ф «Мальчик с пальчик». реж Александр Трусов, Роман Давыдов. 1978. СССР Старик со старухой

«Полностью поддерживаю эту инициативу, поскольку социальная политика — одно из приоритетных направлений работы Законодательного собрания. Помощь нашим самым старшим петербуржцам — дело первоочередной важности, поэтому мы рассмотрим и, уверен, примем этот документ на одном из первых наших заседаний. А в самое ближайшее время такой закон будет принят в целом», — приводит слова Бельского пресс-служба Заксобрания.

Документ предусматривает социальные выплаты гражданам старшего возраста, отметившим 90-летний, 95-летний и 100-летний юбилей. Сумма составит, соответственно, 15 тысяч, 20 тысяч и 25 тысяч рублей.

Необходимые изменения будут внесены депутатами в Социальный кодекс Санкт-Петербурга.