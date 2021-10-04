Красногорск, 4 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Система переработки отходов в Подмосковье должна быть усовершенствована. Об этом 4 октября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

«Еще одна тема, где существует запрос — это утилизация и вторичная переработка отходов», — сказал глава Подмосковья.

По его словам, тема экологии важна в целом и в Московской области в частности.

«Для этого индустрия переработки должна постоянно совершенствоваться и это тоже зона нашего внимания. Существуют разные предложения за сданную тару. Прошу обратить на это внимание и разобраться в этом вопросе», — отметил Воробьев.