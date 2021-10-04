Вашингтон,
4 октября 2021, 12:04 — REGNUM Если
Дональд Трамп
захочет вновь стать президентом США, ему придётся отойти от сугубо правой риторики, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 4 октября, комментируя высказывания Трампа о политике Джозефа Байдена.
Джо Байден и Дональд Трамп
Иван Шилов © ИА REGNUM
Как сообщалось ранее, бывший президент США заявил, что предложенный нынешним главой государства план развития инфраструктуры (объем затрат — около 1 трлн долларов) «подтолкнет страну к социализму».
«Обвинять кого-то в приверженности к социализму в США, где сегодня растут симпатии к социалистическим идеям, особенно в молодёжной среде, — это, точно, работать против расширения своей социальной базы. Здесь, правда, надо сделать оговорку, что то, что большинство американцев считает социалистическими идеями, таковыми, на самом деле, не являются: это суррогат. Во всяком случае, их политический дискурс точно не строится в классовых категориях, а сосредоточен вокруг гендерного и расового равенства, медицинского страхования, экологической проблематики и тому подобного.
Тем более нелепо считать сторонником социалистических идей Джо Байдена и подавляющее большинство американских демократов. Они ставленники капитала, причём капитала, ориентированного на ультра-глобалистскую программу. Но заигрывание с левым электоратом Демократической партии США, как мы знаем, не чуждо.
Трамп придерживается более национально-ориентированных взглядов, но и он не изоляционист. Он империалист, он за продолжение американской экспансии — без неё американскому капиталу не выжить.
Тем не менее, он заявляет, что будущее американской экономики будет решаться не на международной арене, а внутри самих США. И там, если он захочет вновь стать президентом, для чего ему понадобится преобладающая поддержка, ему придётся от сугубо правой риторики отойти.
Пока же ему, судя по всему, не до этого. Пока Трамп борется за место безусловного лидера правых«, — отметил Михаил Демурин.