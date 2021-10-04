Вашингтон, 4 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. ЕслиДональд Трампзахочет вновь стать президентом США, ему придётся отойти от сугубо правой риторики, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 4 октября, комментируя высказывания Трампа о политике Джозефа Байдена.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Дональд Трамп

Как сообщалось ранее, бывший президент США заявил, что предложенный нынешним главой государства план развития инфраструктуры (объем затрат — около 1 трлн долларов) «подтолкнет страну к социализму».

« Обвинять кого-то в приверженности к социализму в США, где сегодня растут симпатии к социалистическим идеям, особенно в молодёжной среде, — это, точно, работать против расширения своей социальной базы. Здесь, правда, надо сделать оговорку, что то, что большинство американцев считает социалистическими идеями, таковыми, на самом деле, не являются: это суррогат. Во всяком случае, их политический дискурс точно не строится в классовых категориях, а сосредоточен вокруг гендерного и расового равенства, медицинского страхования, экологической проблематики и тому подобного.

Тем более нелепо считать сторонником социалистических идей Джо Байдена и подавляющее большинство американских демократов. Они ставленники капитала, причём капитала, ориентированного на ультра-глобалистскую программу. Но заигрывание с левым электоратом Демократической партии США, как мы знаем, не чуждо.

Трамп придерживается более национально-ориентированных взглядов, но и он не изоляционист. Он империалист, он за продолжение американской экспансии — без неё американскому капиталу не выжить.

Тем не менее, он заявляет, что будущее американской экономики будет решаться не на международной арене, а внутри самих США. И там, если он захочет вновь стать президентом, для чего ему понадобится преобладающая поддержка, ему придётся от сугубо правой риторики отойти.