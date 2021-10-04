Киев, 4 октября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. На приватизации национализированного украинского Приватбанка, ранее принадлежавшего Игорю Коломойскому, настаивает глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко. Он рассказал об этом 4 октября в интервью украинскому изданию «Левый берег».

Иван Шилов ИА REGNUM Национальный Банк Украины

«Я являюсь убежденным сторонником приватизации государственных банков. Государство все еще не является эффективным собственником. А относительно Приватбанка, то его тоже надо продавать», — сказал он.

В то же время, Шевченко отметил, что для того, чтобы приватизировать банк, необходимо принять «ряд шагов» со стороны менеджмента этой кредитной организации и в первую очередь для разрешения судебных споров, где Приватбанк является фигурантом, так как им не будут интересоваться серьезные инвесторы в случае, если «количество судов вокруг него измеряется сотнями в украинских или иностранных юрисдикциях».

Также глава НБУ рассказал, что регулятор в данный момент ведет 84 судебных спора, связанных с Приватбанком и добавил, что в украинском Центробанке «видели признаки внешней заинтересованности относительно Приватбанка».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер оппозиционной украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, что добыча газа на Украине обходится в одну гривну за кубометр, тогда как населению газ продают за восемь гривен.