Москва, 4 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Экс-президенту Грузии могли пообещать определённые гарантии при возвращении в страну, однако эти обещания, видимо, не сдержали. Об этом 4 октября заявил политический аналитик Мамука Арешидзе на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

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«Это всё ещё не закончилось, честно говоря. Сейчас наблюдается, в определённом смысле, новый подход к организации. Радикальная оппозиция пытается перегруппироваться», — заявил Арешидзе.

«Мы можем анализировать до бесконечности эту ситуацию. Но там была определённая договорённость кулуарная, у меня такое впечатление. С кем и какие силы его поддерживали? Были среди них властные структуры, которые его поддерживали? Мне это пока неизвестно, общественности тоже. Там был какой-то маленький рычажок, который не сработал», — указал он.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили арестован в Грузии 1 октября после того, как тайно проник в страну, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября. По некоторым данным, его провезли через границу в вентиляционной кабине трейлера.

Саакашвили был заочно приговорен Тбилисским городским судом к трём годам заключения за незаконное помилование осужденных по делу об убийстве сотрудника «Объединенного грузинского банка» Сандро Гиргвлиани. Кроме того, с ним связаны несколько других уголовных дел: в частности, о растрате государственных средств на личные нужды, о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года и об избиении депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили.