Москва, , 12:05 — REGNUM Сотрудник посольства Северной Македонии в Москве объявлен персоной нон грата. Об этом говорится в сообщении российского МИД.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что 4 октября временного поверенного в делах Северной Македонии в России Оливеру Чаушевскую-Димовскую пригласили в МИД для вручения соответствующей ноты.

Такая мера — ответ на ничем не обоснованное решение Северной Македонии объявить персоной нон грата дипломата российского посольства в Скопье, пояснили в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, о высылке российского дипломата в Скопье объявили 17 августа. Этот случай стал вторым в этой стране за год.

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