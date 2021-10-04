Чебоксары, 4 октября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Чувашии посетить учреждения культуры с 11 октября можно будет только после предъявления QR-кода сертификата вакцинации, справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус или справки о перенесенном не более шести месяцев назад COVID-19. Об этом 4 октября заявил глава республики Олег Николаев.

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

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«Такие меры мы вынуждены ввести в связи с ростом заболеваемости COVID-19 на территории Чувашской Республики. В очередной раз призываю всех жителей Чувашии сделать прививку, то есть позаботиться о своём здоровье и здоровье своих близких», — отметил руководитель региона.

Ограничения коснутся кинозалов и театрально-концертных учреждений. Жители старше 18 лет смогут посетить их при предъявлении удостоверяющих личность документов, а также сведений, подтверждающих отсутствие заболевания.

По словам министра культуры Чувашии Светланы Каликовой, если билет на какое-либо из мероприятий, заявленных после 11 октября, был куплен заранее, но при этом гражданин не имеет при себе документов, нужных для прохода в учреждение культуры, то билет можно сдать в штатном режиме.

Отмечается, что сведения о необходимости иметь QR-код будут содержаться на билетах, а также размещаться на сайтах учреждений, в анонсах спектаклей, выставок, концертов.

Ранее сообщалось, что использование QR-кодов станет обязательным для посещения общепита и культурных и спортивных мероприятий в Чувашии с 10 октября.

ИА REGNUM напоминает, в Чувашии увеличивается количество выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией и наращивается коечный фонд для лечения ковидных больных. В связи с этим приостанавливается проведение очных массовых мероприятий.

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