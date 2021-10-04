Благовещенск, 4 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Амурской области появились случаи мукормикоза. Это заболевание, называемое также «чёрной плесенью», поражает тех, кто переболел коронавирусом в тяжёлой форме, рассказала 4 октября главный врач Амурского центра медицинской профилактики Наталья Фатьянова. Беседу с ней опубликовало ИА AmurLife.

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«Антибиотикотерапия при ковиде настолько понижает иммунную систему, что сегодня есть случаи заболевания людей так называемой «черной плесенью». Лекарствами это уже не вылечишь. Если мы уже подавили все, если мы антибиотики применяли, врачу не остается ничего, кроме как удалять пораженные участки», — сказала Наталья Фатьянова.

По её словам, у пациентов, перенёсших COVID-19 в тяжёлой и среднетяжёлой форме, появляются хронические заболевания. В основном к такому результаты приводят многочисленные тромбозы, которые уже невозможно вылечить.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю в Приамурье выявили 848 граждан, заразившихся коронавирусом (неделей ранее — 829). Уровень заболеваемости за этот период вырос на 2,3%,