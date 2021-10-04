Амурчане, тяжело перенёсшие COVID-19, заболевают «чёрной плесенью»
Благовещенск, 4 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Амурской области появились случаи мукормикоза. Это заболевание, называемое также «чёрной плесенью», поражает тех, кто переболел коронавирусом в тяжёлой форме, рассказала 4 октября главный врач Амурского центра медицинской профилактики Наталья Фатьянова. Беседу с ней опубликовало ИА AmurLife.
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По её словам, у пациентов, перенёсших COVID-19 в тяжёлой и среднетяжёлой форме, появляются хронические заболевания. В основном к такому результаты приводят многочисленные тромбозы, которые уже невозможно вылечить.
Как сообщало ИА REGNUM, за неделю в Приамурье выявили 848 граждан, заразившихся коронавирусом (неделей ранее — 829). Уровень заболеваемости за этот период вырос на 2,3%,