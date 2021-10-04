Липецк, , 11:57 — REGNUM Представителем Липецкого областного совета депутатов VII созыва в Совете Федерации РФ назначен Максим Кавджарадзе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Совет Федерации Дарья Антонова © ИА REGNUM

С Кавджарадзе досрочно сняли полномочия депутата регионального парламента. Его мандат в ближайшее время передадут другому кандидату от ЕР.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Максим Кавджарадзе представляет Липецкую область в Совете Федерации уже 20 лет. Прошлый созыв Липецкого облсовета наделил его полномочиями сенатора в 2016 году.

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