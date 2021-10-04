Чита, 4 октября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В правительстве Забайкальского края отчитались о средствах, выделенных из бюджета региона на оказание социальной поддержки населению. По словам главы краевого минфина Веры Антроповой, в сентябре на указанные цели направлено 237 миллионов рублей.

Деньги

«Данные средства предусмотрены на выплату пособий на ребенка, многодетным семьям, ежемесячных денежных выплат и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда, труженикам тыла, а также реабилитированным гражданам», — пояснила чиновница.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее в минфине рассказали о средствах, выделенных на осуществление выплат забайкальским семьям с детьми от 3 до 7 лет. Данный вид выплат получают свыше 20 тысяч забайкальских семей.

Также известно, что в течение 2021 года размер социальных выплат жителям Забайкалья увеличился в два раза.

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