Вологда, 4 октября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Вологодской области за последние сутки скончались девять ковид-пациентов, общее число жертв инфекции выросло до 1919.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе, 3 октября в Вологодской области коронавирус выявили у 260 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 был диагностирован 69 780 пациентам.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус подтвердили у 25 781 человека, 883 ковид-пациента скончались.