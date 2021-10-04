Минск, 4 октября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Ужесточение преследований инакомыслящих и оппозиционеров предусмотрено инициаторами поправок в Уголовный кодекс Белоруссии. Соответствующие законопроекты будут рассмотрены в ходе осенней сессии нижней палаты Национального собрания постсоветской республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Накануне: Сторонники Лукашенко призвали к массовым убийствам оппозиционеров

Скандально известный бывший начальник Генштаба белоруской армии и первый замминистра обороны, а ныне председатель постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Нацсобрания Олег Белоконев выступил 3 октября в эфире гостелеканала «СТВ» и рассказал о повестке палаты: «Будут рассмотрены изменения в Уголовный кодекс. Данная задача была поставлена 26 мая главой государства, было предложение — за призывы к санкциям против своей страны необходимо ввести ответственность. 361-я статья существовала испокон веков в Уголовном кодексе и имела немного упрощенную формулировку. Изначально, когда ее писали, не было таких понятий, как глобальная сеть Интернет, Twitter, Facebook и так далее. Мы видели, что происходило в 2020 году, начиная с 9 августа, как происходили призывы все эти».

Ранее на эту тему: «Каждой твари пулю в лоб» — белорусская пропаганда жаждет крови несогласных

Напомним, ранее представители белорусского госагитпропа предлагали лишать сограждан белорусских паспортов за оппозиционную деятельность. Соответствующие дискриминационные и карательные политически мотивированные поправки в законы были приняты, однако к призыву Александра Лукашенко «перевернуть страницу» народное большинство осталось глухо. Вследствие этого, как отмечают политологи, началось ужесточение преследований диссидентов и других представителей гражданского общества, что получило выражение во внесудебных расправах и криминализации оппозиционной деятельности.