Ньон, Швейцария, 4 октября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Российский футбольный арбитр Сергей Карасёв назначен на полуфинальный матч Лиги наций, в котором сыграют сборные Италии и Испании. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Шуклин Евгений Сергей Карасёв

Карасёв будет главным судьёй матча. Помогать ему будут лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным рефери назначен Сергей Иванов.

Матч состоится 6 октября в Милане (Италия).

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